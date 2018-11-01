В Калининграде в четверг не будет воды на трех улицах в Московском районе
Виной всему ремонтные работы
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В мэрии Калининграда рассказали о плановых отключениях воды и света на четверг, 1 ноября.
Так, до 16 часов не будет холодной воды в Московском районе на улице Ген. Толстикова 57-61, 69-81; улице Л. Иванихиной 10-16 и улице Интернациональной 11-25.
Кроме того, до 13:00 для проведения ремонтных и профилактических работ приостановлена подача энергоснабжения в Центральном районе на улице Театральной 36-40.
До 18:00 свет отключен в Ленинградском районе на улице Пионерской 59-61, 59а и на Литовском валу в домах № 1, 2 и 5.