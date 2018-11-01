Полевой стационар кольцевания птиц на Куршской косе продлит работу до 25 ноября

СЕГОДНЯ 10:52 2018-11-01T10:52:19+03:00

В предыдущие годы ловушки для пернатых убирали 1 ноября

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Полевой стационар кольцевания птиц «Фрингилла» на Куршской косе не будет снимать ловушки 1 ноября как в предыдущие годы. В этом году в качестве эксперимента орнитологи продлят работу до 25 ноября.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, из-за теплой погоды птиц стало больше, некоторым удалось вывести потомство больше одного раза за лето именно благодаря температуре воздуха и обилию насекомых.

Поэтому ученые предполагают, что в ноябре активная миграция может продолжиться.

Так что пока ловушки стоят, можно посетить полевой стационар с экскурсией.