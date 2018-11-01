2018-11-01T12:20:14+03:00
Общество

Евгений Маслов: Работа фонда капремонта в Калининграде вызывает у меня только позитивные эмоции

По словам руководителя службы охраны объектов культурного наследия, в других регионах России дела обстоят намного хуже
Иван МАРКОВ
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Ремонт дома на КомсомольскойРемонт дома на КомсомольскойФото: Иван МАРКОВ
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В среду 31 октября на заседании общественного совета при службе охраны объектов культурного наследия руководитель этой службы Евгений Маслов заявил, что в Калининградской области очень грамотно выстроена работа фонда капремонта в части его работы с памятниками архитектуры.

- Хочу высказаться по поводу деятельности фонда капремонта в отношении памятников, - заявил Маслов. - Со стороны службы у нас взаимодействие очень тесное, но есть определенные вопросы. Но честно вам скажу: только позитивные эмоции у меня. Особенно когда сравниваешь калининградскую ситуацию с тем, что происходит в других субъектах Российской Федерации. Я вас уверяю, у нас все очень хорошо по линии фонда капремонта. У нас также очень правильная позиция фонда и персонально его руководителя относительно того, что памятники в приоритете.

Надо сказать, что с Евгением Масловым согласны далеко не все. В частности, в середине октября жители улицы Комсомольской пожаловались на качество ремонта дома № 53-61. В частности, их не устроило, что подрядчик сбил с фасада практически всю лепнину.

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