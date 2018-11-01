2018-11-01T13:02:35+03:00
Общество

В Калининграде возле госпиталя ветеранов высадили Аллею героев

В акции приняли участие фронтовики и студенты
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде на территории Госпиталя ветеранов в четверг 1 ноября высадили Аллею героев. Перед одним из корпусов посадили 15 деревьев в честь ныне живущих в учреждении ветеранов.

В акции приняли участие студенты, курсанты и ветераны, многие из которых – фронтовики.

Как сообщили организаторы, позднее на каждом дереве появится информационная табличка с именем ветерана, в честь которого посажено дерево.

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