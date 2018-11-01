Маслов о постановке на учет усадьбы Полляйкен: Есть ли смысл заморачиваться?

СЕГОДНЯ 13:33 2018-11-01T15:53:16+03:00

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В среду 31 октября на заседании общественного совета при службе охраны объектов культурного наследия обсуждалась рекомендация к постановке на учет усадьбы Полляйкен, построенной, по словам заявителей, в начале XVII века и расположенной в поселке Нилово Озерского района. Постройка сегодня представляет собой только стены, так как один из собственников допустил там возникновение пожара. К тому же, местные жители уже потихоньку начали растаскивать здание на кирпич.

Против рекомендации к постановке здания на учет выступил руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- Коллеги, давайте все-таки откровенно смотреть правде в глаза, - заявил Маслов. - Это, безусловно, усадьба. Но все ли усадьбы необходимо включать? Второй вопрос: все ли сохранившиеся в таком состоянии усадьбы необходимо включать в перечень объектов культурного наследия? Дело в том, что есть такое понятие «утрата историко-культурного значения». На мой взгляд, здесь уже однозначно утрачено историко-культурное значение этого объекта, однозначно утрачены всякие физические и несущие способности. Это руины, опасные для нахождения рядом с ними людей. И третье – нет никаких шансов, что кто-то восстановит этот объект. А если его попытаются восстановить, то физически проще его демонтировать и построить новодел в таком стиле. Есть ли смысл заморачиваться? Герб – пожалуйста. Из чего он там? Давайте его в музей.

Тем не менее, совет при трех воздержавшихся принял решение рекомендовать объект к постановке на учет.