2018-11-01T13:52:14+03:00
Происшествия

На Большой окружной в ДТП пострадал 18-летний мотоциклист

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

В минувшую среду 31 октября в Калининграде случилось ДТП, в котором пострадал молодой мотоциклист.

Около 17:00 при выезде на Северный обход со стороны улицы Большая окружная 29-летний водитель на автомобиле «Шевроле» не убедился в безопасности маневра. В результате столкнулся с мотоциклом «Кавасаки», которым управлял 18-летний парень.

Госавтоинспекция Калининградской области сообщает, что водитель мотоцикла получила телесные повреждения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зеленоградске ищут инвестора для реконструкции здания торгового дома начала ХХ века
В БФУ на ул. Невского пройдет бесплатная игра КВН
Экскурсоводы возмутились запущенными лесами в Калининградской области
Маслов: Иногда непостановка на учет спасает разрушающийся объект недвижимости
Директора Багратионовского музея наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
В корпусе-шаре «Планета Океан» могут открыть туристический комплекс
Маслов о постановке на учет усадьбы Полляйкен: Есть ли смысл заморачиваться?
В Калининграде возле госпиталя ветеранов высадили Аллею героев
Евгений Маслов: Работа фонда капремонта в Калининграде вызывает у меня только позитивные эмоции
Полевой стационар кольцевания птиц на Куршской косе продлит работу до 25 ноября
В Калининграде в четверг не будет воды на трех улицах в Московском районе
В поезде Калининград-Москва обнаружили крупную партию янтаря и сигарет
Калининградский фонд «Берег надежды» получит больше 3 млн рублей на занятия с детьми-инвалидами
Спортсмен из Калининграда выиграл международный турнир по стендовой стрельбе
В Калининграде в садовом товариществе нашли 6 снарядов времен войны
Под Полесском сгорела частная баня
Гендиректор Корпорации развития Калининградской области рассказал, что появится во второй очереди Рыбной деревни
Домом пожарных на Литовском валу в Калининграде заинтересовался инвестор
Андрей Толмачев: Перед Корпорацией развития стоит задача - понять, кто мы
Толмачев: Айтишники очень хотят в нашу IT-деревню
Пельмени и подогрев сидений: Андрей Толмачев рассказал, какие производства могут появиться на территории Калининградской области