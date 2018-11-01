На Большой окружной в ДТП пострадал 18-летний мотоциклист

СЕГОДНЯ 13:52 2018-11-01T13:52:14+03:00

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В минувшую среду 31 октября в Калининграде случилось ДТП, в котором пострадал молодой мотоциклист.

Около 17:00 при выезде на Северный обход со стороны улицы Большая окружная 29-летний водитель на автомобиле «Шевроле» не убедился в безопасности маневра. В результате столкнулся с мотоциклом «Кавасаки», которым управлял 18-летний парень.

Госавтоинспекция Калининградской области сообщает, что водитель мотоцикла получила телесные повреждения.