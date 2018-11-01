2018-11-01T14:06:14+03:00
Общество

В корпусе-шаре «Планета Океан» могут открыть туристический комплекс

Там приезжие будут получать полезную информацию
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Сотрудники Музея Мирового океана предложили в 2019 году создать большой туристический информационный центр в плавучем маяке «Ирбенский». Идея прозвучала на прошедшем в среду 31 октября заседании совета по туризму. Однако, министр культуры и туризма региона Андрей Ермак посоветовал не торопиться и дождаться открытия большого корпуса-шара «Планета Океан».

- Когда «Планета океан» откроется, эта история может быть интересной. Но предварительно возникает вопрос – зачем делать информационный центр на «Ирбенском», если можно сделать прямо в «Планете океан», куда все равно люди пойдут, - говорит Андрей Ермак. – Если видели, внутри «Пулково» стоит шикарный комплекс туристического вида. И у нас можно было бы поставить такой комплекс и закрыть вопрос.

Министр отметил, что в этом проекте необходим дополнительный анализ.

Как сообщили в Музее Мирового океана территория вокруг «Планеты Океан» будет благоустроена уже в 2019 году.

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