Директора Багратионовского музея наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

СЕГОДНЯ 14:35 2018-11-01T14:35:37+03:00

Александра Панченко отметили за вклад в развитие отечественной культуры

Изменить размер текста: A A

В правительстве калининградской области в четверг 1 ноября прошла церемония награждения, приуроченная к Дню народного единства.

Губернатор Антон Алиханов вручил госнаграды РФ и награды Калининградской области более 30 жителям региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени директор Багратионовского музея истории края Александр Панченко.

Аналогичной награды удостоен слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования «Содружество-Соя» Виктор Поляков.

Среди остальных награжденных – специалисты предприятий, военнослужащие, общественники, те, кто отличился в работе с молодежью, сфере образования.

Орденом «За заслуги перед Калининградской областью» отмечен ветеран Великой Отечественной войны Владимир Пирожков, которому в этом году исполнилось 92 года.