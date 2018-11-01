2018-11-01T14:45:17+03:00
Общество

Маслов: Иногда непостановка на учет спасает разрушающийся объект недвижимости

По словам руководителя службы охраны объектов культурного наследия, в Калининградской области уже есть несколько позитивных примеров этого
Иван МАРКОВ
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Лангендорф Маслов считает позитивным примером восстановления объекта, не признанного памятникомЛангендорф Маслов считает позитивным примером восстановления объекта, не признанного памятникомФото: Иван МАРКОВ
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В среду 31 октября на заседании общественного совета при службе охраны объектов культурного наследия обсуждалась рекомендация к постановке на учет усадьбы Полляйкен, построенной, по словам заявителей, в начале XVII века и расположенной в поселке Нилово Озерского района. Когда спор затянулся, руководитель службы Евгений Маслов использовал аргумент, который хотя и кажется логичным, однако ставит под вопрос саму необходимость организации по сохранению культурного наследия.

- Вы знаете, как ни странно, иногда непостановка на учет объекта недвижимости в качестве памятника истории культуры — это более эффективный способ спасти такой разрушающийся объект, нежели постановка на учет, - заявил Маслов. - Лангендорф – это пример. Работа сейчас ведется и по поводу одной из водонапорных башен. Мы не поставили на учет, но служба написала нужные и правильные, слезливые, жесткие письма в разные структуры. Теперь известная вам девушка общественный деятель, - обратился руководитель службы к члену совета Олегу Ли, - фактически делает там прекрасный культурный объект, но он не памятник. Его спасти оказалось быстрее.

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