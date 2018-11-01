2018-11-01T15:58:41+03:00
Общество

Экскурсоводы возмутились запущенными лесами в Калининградской области

По их словам белорусы смотрят на наши поваленные деревья и недоумевают
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградские экскурсоводы возмутились состоянием лесов в регионе и назвали их тайгой. С речью про поваленные деревья, с которыми никто ничего не делает, на заседании совета по туризму выступил председатель правления Ассоциации экскурсоводов Калининградской области Владимир Смирнов.

- Вокруг нас Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Германия. У них лес – это лес. У нас лес – это тайга! Хотя бы вдоль дорог можно навести порядок? Нет же, все завалено. Белорусы приезжают к нам и глядя на наши леса, спрашивают: «У вас что случилось? У вас хозяин в лесу есть?». Леса у нас в ужасном состоянии и никто ничего не делает. С парками то же самое, - говорит Владимир.

По его словам в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области уже писали письмо… и получили ответ.

- Да, нам ответили. Оказывается это новая концепция лесопользования. Мол, лес – саморегулирующая организация и если дерево упало, то оно должно сгнить. И это есть лес, - рассказал Смирнов.

Министр культуры и туризма области Андрей Ермак согласился с экскурсоводами и пообещал переговорить с министром природных ресурсов, чтобы прояснить ситуацию.

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