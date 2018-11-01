2018-11-01T16:44:06+03:00
Общество

В Зеленоградске ищут инвестора для реконструкции здания торгового дома начала ХХ века

Сейчас строение просто разрушается под открытым небом
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Власти Зеленоградска объявили о поиске инвестора для реконструкции одного из зданий довоенной постройки в центре города. Речь идет о бывшем торговом комплексе, который был построен в начале ХХ века, а после окончания войны использовался под госпиталь.

Как сообщается на сайте местной администрации, здание, расположенное на Курортном проспекте, является объектом культурного наследия местного (муниципального) значения.

По всем интересующим вопросам, связанным с условиями инвестирования, заинтересованные лица могут обращаться в управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» по адресу: г. Зеленоградск, ул. Крымская, 5а, кабинет, №14 и по телефону 8 (40150) 4-22-30.

Еще год назад Зеленоградский районный суд вынес решение изъять у гражданина Ливана по имени Эль-Бадауи Хуссен Мохамад Хуссейн это историческое здание, которое долгое время находилось у него в собственности.

Нерадивый собственник более 10 лет не предпринимает никаких действий по приведению дома в порядок и памятник продолжает разрушаться.

Новый собственник обязан будет срочно отреставрировать здание.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На открытие Новой синагоги в Калининград приедет главный раввин России Берл Лазар
В Калининграде эксперты высказались за сохранение моста на улице Дачной
В БФУ на ул. Невского пройдет бесплатная игра КВН
Экскурсоводы возмутились запущенными лесами в Калининградской области
Маслов: Иногда непостановка на учет спасает разрушающийся объект недвижимости
Директора Багратионовского музея наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
В корпусе-шаре «Планета Океан» могут открыть туристический комплекс
На Большой окружной в ДТП пострадал 18-летний мотоциклист
Маслов о постановке на учет усадьбы Полляйкен: Есть ли смысл заморачиваться?
В Калининграде возле госпиталя ветеранов высадили Аллею героев
Евгений Маслов: Работа фонда капремонта в Калининграде вызывает у меня только позитивные эмоции
Полевой стационар кольцевания птиц на Куршской косе продлит работу до 25 ноября
В Калининграде в четверг не будет воды на трех улицах в Московском районе
В поезде Калининград-Москва обнаружили крупную партию янтаря и сигарет
Калининградский фонд «Берег надежды» получит больше 3 млн рублей на занятия с детьми-инвалидами
Спортсмен из Калининграда выиграл международный турнир по стендовой стрельбе
В Калининграде в садовом товариществе нашли 6 снарядов времен войны
Под Полесском сгорела частная баня
Гендиректор Корпорации развития Калининградской области рассказал, что появится во второй очереди Рыбной деревни
Домом пожарных на Литовском валу в Калининграде заинтересовался инвестор
Андрей Толмачев: Перед Корпорацией развития стоит задача - понять, кто мы
Толмачев: Айтишники очень хотят в нашу IT-деревню
Пельмени и подогрев сидений: Андрей Толмачев рассказал, какие производства могут появиться на территории Калининградской области