В Зеленоградске ищут инвестора для реконструкции здания торгового дома начала ХХ века

СЕГОДНЯ 16:44 2018-11-01T16:44:06+03:00

Сейчас строение просто разрушается под открытым небом

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Власти Зеленоградска объявили о поиске инвестора для реконструкции одного из зданий довоенной постройки в центре города. Речь идет о бывшем торговом комплексе, который был построен в начале ХХ века, а после окончания войны использовался под госпиталь.

Как сообщается на сайте местной администрации, здание, расположенное на Курортном проспекте, является объектом культурного наследия местного (муниципального) значения.

По всем интересующим вопросам, связанным с условиями инвестирования, заинтересованные лица могут обращаться в управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» по адресу: г. Зеленоградск, ул. Крымская, 5а, кабинет, №14 и по телефону 8 (40150) 4-22-30.

Еще год назад Зеленоградский районный суд вынес решение изъять у гражданина Ливана по имени Эль-Бадауи Хуссен Мохамад Хуссейн это историческое здание, которое долгое время находилось у него в собственности.

Нерадивый собственник более 10 лет не предпринимает никаких действий по приведению дома в порядок и памятник продолжает разрушаться.

Новый собственник обязан будет срочно отреставрировать здание.