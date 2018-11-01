В Калининграде эксперты высказались за сохранение моста на улице Дачной

СЕГОДНЯ 17:07 2018-11-01T17:08:21+03:00

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В среду 31 октября на заседании общественного совета при службе охраны объектов культурного наследия обсуждали мост на улице Дачной, который власти собираются снести при строительстве дороги между Московским проспектом и улицей Гагарина. Член совета Олег Ли предложил коллегам рекомендовать этот мост для передачи под охрану государства, так как «есть достаточно оснований говорить о нем, как о памятнике инженерного искусства».

- Мост, судя по картам, был служебным проездом по территории военной части рейхсвера, - заявил Олег Ли. - Мост вызвал много удивления принятыми инженерными решениями. На мой взгляд, он использовался как учебный образец, либо как объект экспериментального строительства для тестирования тех или иных инженерных решений.

По словам Ли, интересен мост тем, что состоит из двух абсолютно разных частей, одна из которых асимметрична. Как доказал эксперт, при строительстве моста был применен широкий спектр инженерных решений, и второго такого моста в Калининграде сегодня нет.

- Мы сейчас не просто две руки поднимем. Мы, может быть, и ноги поднимем, - поддержал Артур Сарниц.

В итоге, совет проголосовал за сохранение моста единогласно. Также было озвучено предложение рекомендовать оставить переправу для велосипедистов и пешеходов, пустив автомобильную трассу параллельно.