2018-11-01T17:31:55+03:00
Общество

На открытие Новой синагоги в Калининград приедет главный раввин России Берл Лазар

Храм строили с 2011 года
Александр КАТЕРУША
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Строительство синагоги.Строительство синагоги.Фото: Александр КАТЕРУША
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На торжественную церемонию открытия Новой синагоги 8 ноября в Калининград приедет главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Как сообщили «Комсомолке» в оргкомитете по подготовке мероприятий в честь открытия Новой синагоги в Калининграде, в церемонии также примут участие представители дипломатического корпуса Израиля, Германии, России, Польши и Литвы, государственные и общественные деятели.

- Открытие синагоги в Калининграде является знаковым событием не только для еврейской общины, но и для всей России, - сказал Александр Борода.

Напомним, строительство и возрождение храма стало возможным, благодаря «Фонду строительства Новой синагоги в Калининграде», учрежденному предпринимателем Владимиром Кацманом.

Церемония закладки первого камня в фундамент синагоги в Калининграде на том же месте, где она находилась в Кёнигсберге, прошла 17 октября 2011 года.

Фасад, купол и основные помещения синагоги максимально приближены к ее историческому облику.

Отметим, в день открытия синагоги на улице Октябрьской ограничат движение транспорта. 8 ноября с 13 часов до 15 часов будет закрыто движение транспорта на ул. Октябрьской от набережной Карбышева до Солнечного бульвара.

На время закрытия движения транспорта также будет приостановлено движение трамваев по маршруту № 5.

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