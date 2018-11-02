Булочную с Курортного проспекта в Зеленоградске смогут признать памятником архитектуры

СЕГОДНЯ 00:25 2018-11-02T00:25:57+03:00

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В среду 31 октября общественный совет при службе охраны объектов культурного наследия единогласно рекомендовал признать объектом культурного наследия зеленоградский магазин «Гном», расположенный по адресу Курортный проспект, дом 25 А, и который жители города и туристы больше знают под названием «Булочная».

Заявка поступила от одной из жительниц Зеленоградска, причем, как выяснилось, горожанка оказалась собственницей этого магазина, желающей таким образом предотвратить снос постройки.

- Есть технологии, которые способны любое дерево, даже разрушенное, привести в божеский вид, - отметил член совета Артур Сарниц. – Есть ряд проектов в соседней Польше, где аналогичные проекты реализуются.

Также Сарниц предложил поддержать собственницу здания и помочь ей сделать проект реставрации.

- Но если собственник будет его эксплуатировать так же, как сейчас, будет грустно, - добавил он.

Напомним, объект был возведен в 1905 году. Справка из зеленоградского краеведческого музея подтверждает, что киоск уже был на фотографиях города с 1937 года. По словам участников совета, это самый маленький по размеру объект, из всех, заявленных ранее.