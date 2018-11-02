В Калининграде охранный статус получит депо первого в России трамвая и здание-холодильник

СЕГОДНЯ 01:15 2018-11-02T01:16:23+03:00

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В среду 31 октября калининградский краевед Евгений Мосиенко предложил общественному совету при службе охраны объектов культурного наследия поставить на учет сразу два здания, представляющих промышленную архитектуру Кенигсберга: трамвайное депо Коссе с улицы Магнитной, построенное в 1895 году, и здание-холодильник, расположенное на Правой набережной.

Как отметил Мосиенко, помимо историко-культурной ценности, оба этих объекта очень интересны туристам и уже даже частично введены в экскурсионный оборот. По словам краеведа, первый трамвай Кенигсберга на электрической тяге был пущен 31 мая 1895 года. При этом в Нижнем Новгороде трамвай запустили на год позже, в Москве только в 1899 году, а в Санкт-Петербурге в 1907 году. Таким образом, депо Коссе, открытое в 1905 году, может привлечь массовых туристов именно тем, что оно является местом, связанным с первым электрическим трамваем на территории современной России.

Что касается здания-холодильника, то введено в эксплуатацию оно было в апреле 1914 года.

- Это единственное в России действующее здание-холодильник, - считает Мосиенко. – Оно построено в стиле межвоенного модернизма, ставшего популярным после Первой мировой войны.

Оба здания единогласно были рекомендованы советом к постановке на учет.