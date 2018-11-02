2018-11-02T10:31:14+03:00
Дом. Семья

Калининградцы спасают лебедя из Макс Ашман парка с раной на шее

Птицу удалось отловить и доставить к ветеринару
Александр КАТЕРУША
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..Фото: vk.com
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Калининградцы обратились в группу «Приют-передержка «Клюквенное» в социальных сетях, прислав фото раненого лебедя. Нездоровую птицу заметили отдыхающие в Макс Ашман парке. Волонтеры из приюта приняли решение в тот же вечер поймать лебедя и помочь ему. На отлов птицы отправились втроем.

«На озере насчитали 21 лебедя, один из них, наш раненый, стоял на берегу», - сообщают в группе.

Волонтерам не с первого раза, но удалось поймать птицу и доставить в ветеринарную клинику.

«Рана рваная, очень старая, клок висящей кожи уже высох, кое-где некроз, идет заживление тканей, но все равно в таком состоянии рану оставлять нельзя. Сделали уколы антибиотик и витамины», - сообщают волонтеры.

/ Фото: vk.com

/Фото: vk.com

Фото: vk.com

Впереди еще приемы у врача, который приведет рану в порядок.

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