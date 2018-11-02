2018-11-02T10:43:40+03:00
Общество

Волонтеры из Калининграда отправились в Москву на «ДоброПоезде»

Добровольцы побывают в музеях и на киноконцерне «Мосфильм»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Акция «ДоброПоезд-2018», приуроченная к проведению Года добровольца в России, стартовала 1 ноября – в Москву поехала команда волонтеров из Калининграда. Как сообщает пресс-служба облатсного правительства, в Москве ребята посетят достопримечательности, побывают в Третьяковской галерее, «Музее Победы», «Москвариуме», Музее космонавтики, на киноконцерне «Мосфильм». Запланированы встречи с местными волонтерами.

Участниками поездки стали 240 человек – представители добровольческих организаций региона, городские волонтеры ЧМ-2018.

В правительстве напомнили, что в Калининградской области действуют различного масштаба добровольческие объединения. Многие осуществляют работу на протяжении долгих лет. Среди них – благотворительный центр «Верю в чудо», региональные отделения всероссийских общественных движений «Волонтеры-медики» и «Волонтёры Победы», «Центр поиска пропавших людей-Калининград», центр «Добровольцы серебряного возраста».

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