На Сельме начали строить дорогу от ДС «Янтарный» до ул. Сусанина

СЕГОДНЯ 10:56 2018-11-02T10:56:33+03:00

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В микрорайоне Сельма началось асфальтирование дороги от Дворца спорта «Янтарный» в сторону ул. Сусанина, которая обеспечит проезд к ЖК «Новая Сельма». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Помимо этого, новая дорога обеспечит доступность к будущей школе на ул. Рассветной и поликлинике, которая тоже в перспективе должна появиться в этой части города.

В пресс-службе мэрии отметили, что дорогу прокладывали практически в чистом поле. Строители выполнили положенные работы по устройству временной дороги, ливневой канализации, тротуаров и велодорожек. На месте будущей проезжей части рабочие уложили щебеночное основание соответствующих параметров под дорожную одежду. При обустройстве дорожного основания также использовались геотекстильные материалы и георешетки, предназначенные для усиления прочности.