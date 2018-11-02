Калининградец выжил, получив два удара топором по голове

СЕГОДНЯ 10:59 2018-11-02T10:59:25+03:00

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В Светлогорском городском суде началось рассмотрение уголовного дела о покушении на убийство.

Покушавшийся – мужчина, который в июне, будучи в одной из квартир города Пионерский, приревновал свою сожительницу к ее приятелю. Недолго думая, пионерский Отелло схватил топор и дважды стукнул им соперника в любви по голове. Удивительно, но раненый в итоге смог выжить!

- Действия подсудимого N. следствием квалифицированы по признакам части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ, - подтвердили в пресс-службе суда.