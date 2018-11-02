Власти продали имущественный комплекс в Сосновке за 4,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-02T11:02:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области впервые проведен аукцион в электронной форме по приватизации госимущества. Об этом сообщает Конкурсное агентство области.

На торги выставили имущественный комплекс в поселке Сосновка Зеленоградского района, состоящий из двух нежилых зданий (180 кв. м), расположенных на земельных участках площадью 1,5830 га.

По итогам аукциона комплекс был продан за 4 023 800 руб. Повышение начальной цены составило 1 427 800 рублей. Средства поступят в доход областного бюджета.