2018-11-02T11:02:08+03:00
Общество

Власти продали имущественный комплекс в Сосновке за 4,5 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области впервые проведен аукцион в электронной форме по приватизации госимущества. Об этом сообщает Конкурсное агентство области.

На торги выставили имущественный комплекс в поселке Сосновка Зеленоградского района, состоящий из двух нежилых зданий (180 кв. м), расположенных на земельных участках площадью 1,5830 га.

По итогам аукциона комплекс был продан за 4 023 800 руб. Повышение начальной цены составило 1 427 800 рублей. Средства поступят в доход областного бюджета.

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