2018-11-02T11:04:32+03:00
Общество

Стало известно, зачем в Калининград приезжал известный путешественник Артур Чилингаров

Регион начинает сотрудничество с Русским географическим обществом
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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О том, что Калининградская область начинает сотрудничество с Русским географическим обществом, стало известно на встрече губернатора Антона Алиханова и путешественника Артура Чилингарова. Стороны подписали соглашение, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Мы объединяем усилия в решении важнейших задач: воспитании у подрастающего поколения любви к родной земле и бережного отношения к природе, популяризация географических знаний, – сказал Антон Алиханов. - Уверен, что при содействии Русского географического общества в нашем регионе получит дополнительное развитие краеведение и направления, которые связаны с защитой окружающей среды.

Ппервый вице-президент основанного в 1845 году Русского географического общества Артур Чилингаров отметил, что калининградская область интересна не только в историческом, но и в географическом плане.

- Есть много программ и проектов, которые можно здесь воплотить в жизнь при поддержке Русского географического общества, - сказал он.

Модератором деятельности общества в Калининграде выступает директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

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