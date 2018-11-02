2018-11-02T11:10:25+03:00
Общество

В Калининграде появились скрытые патрули ГИБДД, которые фиксируют нарушения на видео

Виктор Сергеев
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В Калининграде и области появились скрытые патрули ГИБДД, которые начали фиксировать на видеокамеру правонарушения. Об этом сообащет отдел пропаганды регионального управления ГИБДД. Патрули передвигаются на служебных автомобилях без специальной цветографической раскраски.

- Первым местом видеофиксации инспекторы выбрали пересечение улицы Октябрьской и проспекта Калинина. К 17 часам поток машин возрос, и некоторые автолюбители стали поворачивать налево в сторону улицы Дзержинского из правых рядов, редусматривающих поворот только направо. Инспекторы зафиксировали нарушителей и привлекли их к административной ответственности, - сообщили в ведомстве.

Другим местом скрытого наблюдения стал Эстакадный мост. С увеличением потока транспорта появились автолюбители, которые выезжали на трамвайные пути через сплошную линию разметки. И в этом случае никто не ушел от ответственности.

Подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе и в дальнейшем, заявили в ГИБДД.

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