В Калининграде появились скрытые патрули ГИБДД, которые фиксируют нарушения на видео
В Калининграде и области появились скрытые патрули ГИБДД, которые начали фиксировать на видеокамеру правонарушения. Об этом сообащет отдел пропаганды регионального управления ГИБДД. Патрули передвигаются на служебных автомобилях без специальной цветографической раскраски.
- Первым местом видеофиксации инспекторы выбрали пересечение улицы Октябрьской и проспекта Калинина. К 17 часам поток машин возрос, и некоторые автолюбители стали поворачивать налево в сторону улицы Дзержинского из правых рядов, редусматривающих поворот только направо. Инспекторы зафиксировали нарушителей и привлекли их к административной ответственности, - сообщили в ведомстве.
Другим местом скрытого наблюдения стал Эстакадный мост. С увеличением потока транспорта появились автолюбители, которые выезжали на трамвайные пути через сплошную линию разметки. И в этом случае никто не ушел от ответственности.
Подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе и в дальнейшем, заявили в ГИБДД.