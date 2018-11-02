2018-11-02T11:15:17+03:00
Общество

Между Калининградом и Гурьевском будут курсировать дополнительные рельсобусы

Причиной введения нового графика движения пригородных поездов стало ожидаемое увеличение пассажиропотока
Игорь ОРЕХОВ
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Как сообщили в пресс-службе «Калининградской железной дороги», с 6 ноября на Гурьевском направлении назначаются дополнительные поезда. Сделано это будет по заказу областного правительства в связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока.

Дополнительный рельсобус со станции «Гурьевск-Новый» будет отправляться в 6:55 и прибывать в Калининград на Северный вокзал в 7:12. В обратном направлении, в Гурьевск, поезд отправится в 7:27. Вечерние поезда будут отправляться с Южного вокзала в 18:46, а со станции «Гурьевск-Новый» до Южного вокзала – в 19:23.

- В связи с назначением дополнительных рейсов внесены коррективы в действующий график курсирования рельсобусов, - добавили в КЖД. - Время отправления и прибытия поездов изменяется на несколько минут. В частности, из Гурьевска поезда будут отправляться в 7:21, 7:55, 8:18 (с понедельника по субботу), 18:02, 20:15; с Южного вокзала в 6:13, 6:27, 17:15, 18:20 (кроме субботы), с о.п. Киевская – в 19:15.

В целом на Гурьевском направлении по рабочим дням будет курсировать 14 рельсобусов.

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