В Калининграде пройдет международный турнир по юношескому хоккею

СЕГОДНЯ 11:33 2018-11-02T11:34:15+03:00

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Калининград со 2 по 4 ноября принимает международный турнир по хоккею Кубок Наций. На ледовой арене ФОКа региональной Дирекции спортивных сооружений встретятся воспитанники спортшкол Литвы, Латвии и России.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, мастерство покажут шесть команд юношей до 15 лет: латвийская «Prizma», литовский «Select», подмосковный «Капитан» и калининградцы из «Феникса», «Янтарной звезды», «Светлогорца».

Начало игр 2, 3 и 4 ноября: 9:30, 8:30 и 7:30.

Вход на соревнования свободный.