Почтовое отделение, обслуживающее жителей Сельмы, переезжает

СЕГОДНЯ 11:41 2018-11-02T11:43:28+03:00

С 9 ноября отправить посылки можно будет в здании ТЦ «Азимут» на ул. Челнокова

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В Калининграде почтовое отделение по обслуживанию жителей микрорайона «Сельма» на следующей неделе переезжает в новое здание. Как сообщает пресс-служба регионального филиала «Почты России», отделение почтовой связи 236001, которое ранее располагалось в доме № 44 по улице Согласия, с 9 ноября начнет оказывать услуги в здании торгового центра «Азимут» (улица Челнокова, 33).

Отмечается, что в новом помещении почтового отделения большая клиентская зона в операционном зале а для удобства посетителей установлены дополнительные столы и стулья.

До конца этого года планируют увеличить количество операционных окон.

Отделение будет работать ежедневно и без перерывов.

Понедельник - пятница 8:00 – 20:00

Суббота 9:00 – 18:00

Воскресенье 10:00 – 15:00.