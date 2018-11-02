Почтовое отделение, обслуживающее жителей Сельмы, переезжает
В Калининграде почтовое отделение по обслуживанию жителей микрорайона «Сельма» на следующей неделе переезжает в новое здание. Как сообщает пресс-служба регионального филиала «Почты России», отделение почтовой связи 236001, которое ранее располагалось в доме № 44 по улице Согласия, с 9 ноября начнет оказывать услуги в здании торгового центра «Азимут» (улица Челнокова, 33).
Отмечается, что в новом помещении почтового отделения большая клиентская зона в операционном зале а для удобства посетителей установлены дополнительные столы и стулья.
До конца этого года планируют увеличить количество операционных окон.
Отделение будет работать ежедневно и без перерывов.
Понедельник - пятница 8:00 – 20:00
Суббота 9:00 – 18:00
Воскресенье 10:00 – 15:00.