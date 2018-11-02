Отдохнувшие в Крыму калининградцы засудили туроператора

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-02T11:45:46+03:00

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Патриотичный тур в Крым для калининградцев, купившим путевки у оператора «Пегас Инкаминг», обернулся жутким разочарованием. И причина отнюдь не в реалиях российского полуострова – там все было в ажуре.

Дело в том, что путешествие происходило с пересадкой в Москве. «Туда» наши земляки долетели без приключений, а вот на обратном пути их ожидал нежданчик от туроператора.

- Выяснилось, что вылететь домой по приобретенным заранее билетам из Москвы в Калининград невозможно, поскольку вылет в столицу из Симферополя был назначен не в 01:25, как им сообщили, а в 3:10, - рассказали в пресс-службе Калининградского облсуда.- Так как ранее забронированным рейсом туристы улететь не успели, они были вынуждены за собственный счет приобрести билеты на другой рейс, в связи с чем понесли дополнительные расходы в общем размере 57 962 рубля.

Районный суд, куда обратились раздосадованные калининградцы, и расставил все точки над «ё», решив взыскать с «Пегас Инкаминг» в пользу каждого из двух истцов убытки в размере 28 981 рубля, компенсацию морального вреда – пять тысяч целковых, штраф - 16 990,5 рублей и судебные расходы - 16 500 рублей. Поданная проигравшей стороной процесса апелляционная жалоба в высшую инстанцию в лице Калининградского областного суда успеха не возымела.