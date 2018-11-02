2018-11-02T11:45:46+03:00
Общество

Отдохнувшие в Крыму калининградцы засудили туроператора

Из-за неправильно указанного времени вылета туристы не успели на забронированный авиарейс
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Патриотичный тур в Крым для калининградцев, купившим путевки у оператора «Пегас Инкаминг», обернулся жутким разочарованием. И причина отнюдь не в реалиях российского полуострова – там все было в ажуре.

Дело в том, что путешествие происходило с пересадкой в Москве. «Туда» наши земляки долетели без приключений, а вот на обратном пути их ожидал нежданчик от туроператора.

- Выяснилось, что вылететь домой по приобретенным заранее билетам из Москвы в Калининград невозможно, поскольку вылет в столицу из Симферополя был назначен не в 01:25, как им сообщили, а в 3:10, - рассказали в пресс-службе Калининградского облсуда.- Так как ранее забронированным рейсом туристы улететь не успели, они были вынуждены за собственный счет приобрести билеты на другой рейс, в связи с чем понесли дополнительные расходы в общем размере 57 962 рубля.

Районный суд, куда обратились раздосадованные калининградцы, и расставил все точки над «ё», решив взыскать с «Пегас Инкаминг» в пользу каждого из двух истцов убытки в размере 28 981 рубля, компенсацию морального вреда – пять тысяч целковых, штраф - 16 990,5 рублей и судебные расходы - 16 500 рублей. Поданная проигравшей стороной процесса апелляционная жалоба в высшую инстанцию в лице Калининградского областного суда успеха не возымела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минздрав: Вакцина от гриппа появилась во всех больницах Калининградской области
1900 калининградцев написали «Большой этнографический диктант»
В Калининграде вор забрался в квартиру, но при этом разбудил хозяина
В Калининградской области заготовили почти 10 тысяч тонн песчано-соляной смеси
Мэрия Калининграда выделила 13 миллионов рублей на вырубку и обрезку деревьев
В Калининграде ввели в эксплуатацию второй энергоблок Прегольской ТЭС
В Калининграде отремонтируют сквер «Древо времени» на Нижнем озере
На Приморском кольце 81-летний пенсионер спровоцировал ДТП с пострадавшим
Военная автоинспекция проведет профилактические рейды на дорогах Калининградской области
В Калининграде по вине военных врачей умер призывник
В Калининграде пройдет игра КВН на Кубок губернатора
Останки погибшего в Восточной Пруссии советского бойца передали его родственникам
В «Храброво» у авиапассажира из Узбекистана отобрали 11 кг мяса
По факту гибели дайвера на калининградском побережье проводится доследственная проверка
На ул. Пролетарской запретят парковаться
В Калининграде бывшего пристава отправили в колонию за взятки и мошенничество
Калининградский Минсельхоз назвал лучшие сельхозкооперативы
Калининградка унесла из магазина планшетный компьютер, не заплатив за него
В Калининграде в сквере напротив биржи выкопали взрослую сосну
В Янтарном в море утонул дайвер
Пьяного калининградца задержали за рулем угнанной машины
В Калининграде осуждены квартирные мошенники
8 тысяч калининградцев остаются без электричества из-за долгов
На Советском проспекте в Калининграде сбили пешехода
В Калининграде Московском проспекте «Мазда» на полном ходу врезалась в ограждение
В аэропорту «Храброво» перестали называть фамилии опаздывающих на рейс пассажиров
Старинный гидрант на улице Офицерской в Калининграде вернули на прежнее место