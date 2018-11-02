2018-11-02T11:49:47+03:00
Общество

Алиханов ожидает 2 млн туристов в 2020 году

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Туристический поток в Калининградскую области в 2020 году составит 2 млн рублей. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, пишет «ТАСС».

- В 2017 году - 1,3 млн туристов, в этом году, я думаю, мы спокойно перешагнем полуторамиллионную отметку, к 2020 году реалистичная цифра - 2 млн. С учетом сохранения тех темпов, которые мы набрали - 15-17% роста в год, мы к этому уровню выйдем, - цитирует издание словам калининградского губернатора.

По словам главы региона, в Калининграде сформированы главные структурные объекты, влияющие на рост туристического потока: современный аэропорт, прошедший реконструкцию к чемпионату мира по футболу-2018 и способный обслуживать до 3,8 млн человек в год, а также качественная автоторасса от аэропорта к областному центру.

- На территории острова Октябрьский, рядом со стадионом ЧМ-2018 появятся филиалы крупнейших московских культурных учреждений, в том числе образовательных, - добавил Антон Алиханов, заявив, что появление такого центра также станет толчком к развитию туризма в регионе.

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