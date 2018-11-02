Старинный гидрант на улице Офицерской в Калининграде вернули на прежнее место

СЕГОДНЯ 11:57 2018-11-02T12:03:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Старинный немецкий гидрант, ранее демонтированный с пересечения улиц Офицерской и Степана Разина в Калининграде, покрасили и вернули на прежнее место. Фотографию в фейсбуке разместила руководитель пресс-службы мэрии Калининграда Инна Вербицкая.

Ранее в Калининграде разгорелась широкая дискуссия по поводу судьбы старинных гидрантов, которые еще остаются в некоторых районах города. Общественность предложила сохранять эти устройства, даже если они уже не работают, - гидранты придают своеобразие и уникальность городскому ландшафту, выступая в качестве малых архитетурных форм.

Проведенный "Комсомолкой" опрос в социальных сетях показал, что подавляющее большинство горожан (более 95 процентов опрошенных) высказываются за сохранения старинных гидрантов.

В дискуссии принял участие мэр Калининграда Алексей Силанов, который пообещал разобраться в ситуации с демонтированным устройством на улице Офицерской.

Подробнее читайте ЗДЕСЬ.