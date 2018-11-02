2018-11-02T13:32:16+03:00
Общество

В аэропорту «Храброво» перестали называть фамилии опаздывающих на рейс пассажиров

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В аэропорту «Храброво» изменились правила оповещения опаздывающих на посадку пассажиров. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, теперь дикторы службы информации при оповещении опаздывающих пассажиров будут давать только общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии человека. Сообщается, что это связано из-за требований закона о персональных данных.

- Обращаем внимание, что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до времени вылета, посадка на рейс заканчивается строго за 20 минут до времени вылета. Аэропорт «Храброво» рекомендует пассажирам планировать время перед полетом и прибывать в аэропорт заблаговременно для прохождения всех предполетных процедур, - добавили в пресс-службе аэропорта.

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