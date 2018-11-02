В Калининграде Московском проспекте «Мазда» на полном ходу врезалась в ограждение

СЕГОДНЯ 12:09 2018-11-02T12:11:55+03:00

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Минувшей ночью сотрудники ГИБДД в Калининграде разбирались в причинах ДТП на московском проспекте.

На часах было 23:15, когда Моспроспекту в направлении Литовского вала ехала автомобиль «Мазда 323» под управлением 32-летнего водителя.

Совершая маневр, водитель не справился с управлением и врезался в придорожное ограждение.

Пресс-служба УМВД России Калининградской области сообщает, что в результате ДТП водитель получила телесные повреждения.

Автомобиль серьезно пострадал.