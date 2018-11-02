В Калининграде Московском проспекте «Мазда» на полном ходу врезалась в ограждение
Водитель получила телесные повреждения
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Минувшей ночью сотрудники ГИБДД в Калининграде разбирались в причинах ДТП на московском проспекте.
На часах было 23:15, когда Моспроспекту в направлении Литовского вала ехала автомобиль «Мазда 323» под управлением 32-летнего водителя.
Совершая маневр, водитель не справился с управлением и врезался в придорожное ограждение.
Пресс-служба УМВД России Калининградской области сообщает, что в результате ДТП водитель получила телесные повреждения.
Автомобиль серьезно пострадал.