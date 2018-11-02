2018-11-02T12:21:53+03:00
Общество

8 тысяч калининградцев остаются без электричества из-за долгов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Квартиры и дома 8202 жителей Калининградской области отключены от электричества из-за долгов. Жители региона задолжали за электричество более 120 млн рублей, сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Всего с начала года крайняя мера – отключение электричества, была применена к 11 545 потребителей, часть из них, оставшись без света, нашли возможность расплатиться с долгами. С остальными энергетики работают уже с привлечением судебных инстанций и приставов.

Всего за 9 месяцев в судебные инстанции было направлено 2494 заявлений на выдачу судебных приказов для взыскания задолженности в размере 51,8 млн руб., получено 1841 решение на общую сумму 42,6 млн руб. На исполнении у судебных приставов находятся 1 757 судебных приказов на сумму 31 млн. рублей.

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