В Калининграде осуждены квартирные мошенники

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-02T12:24:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Московский районный суд Калининграда отправил в места лишения свободы 41-летнюю жительницу города.

Как было установлено ранее следователями отдела внутренних дел, в период с 12 января по 10 сентября 2016 года дама на пару со своим братом под предлогом продажи квартиры сумела выманить у другой калининградки кругленькую сумму - 1 370 000 рублей. В результате обоих махинаторам инкриминировали мошенничество в особо крупном размере. За решеткой преступнице придется пробыть шесть лет, а ее родственнику-подельнику – на год больше.

Похоже, этим дело (уголовное) может на кончится. Полиция установила причастность обвиняемых к еще трем аналогичным эпизодам, расследование по которым продолжается.