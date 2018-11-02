Пьяного калининградца задержали за рулем угнанной машины
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде сотрудники ГИБДД задержали угонщика. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Муромской. Инспекторы обратили внимание на «Ауди», водитель которого неадекватно двигался по проезжей части.
Остановив автомобиль, полицейские обнаружили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Более того, в ходе проверки выяснилось, что машины была угнана из гаражного общества.
Угонщика передали прибывшей на место следственно-оперативной группе. В полиции добавили, что задержанный ранее был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.