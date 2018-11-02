В Калининграде в сквере напротив биржи выкопали взрослую сосну
В мэрии сообщают, что подрядчик заменит ее на новую
Сосна в грузовике рядом с Биржевым скверомФото: предоставлено очевидцем
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В пятницу 2 ноября прохожие заметили, что в сквере напротив биржи, в которой расположен музей изобразительных искусств, собралась группа рабочих, которая при помощи подъемного крана выдернули взрослую сосну и погрузили ее на грузовик.
Мэрии города «Комсомолке» сообщили, что сосну увезли подрядчики.
- Они ее заменят в рамках гарантийных обязательств, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, сквер со светомузыкальным фонтаном был официально открыт 6 июня этого года. В мероприятии принимали участие руководитель Сбербанка Герман Греф и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.