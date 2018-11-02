Калининградка унесла из магазина планшетный компьютер, не заплатив за него

СЕГОДНЯ 13:14 2018-11-02T13:14:59+03:00

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Краткая инструкция, как заполучить планшетник, если денег нет, но очень хочется. 1. Зайти средь бела дня в торговый центр. 2. Взять со стеллажа вожделенный гаджет. 3. Быстро уйти.

Именно так и поступила 34-летняя жительница Калининграда, намедни посетившая один из супермаркетов на Московском проспекте. Странное дело - торговый представитель почему-то не смирился с неполучением 32 тысяч рублей за унесенный товар и накатал заявление в полицию! Ну а та уже по записям видеокамер наблюджения «вычислила» подозреваемую и нагрянула к ней домой. Женщина добровольно выдала компьютер и теперь гадает: дадут ей на полную катушку – два года лишения свободы или скостят срок с учетом первой в жизни судимости?

Так что, если решите следовать вышеприведенной инструкции, не забывайте о действующем Уголовном кодексе.