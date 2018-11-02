2018-11-02T13:14:59+03:00
Происшествия

Калининградка унесла из магазина планшетный компьютер, не заплатив за него

Когда к ней пришла полиция, женщина предпочла добровольно выдать похищенный гаджет
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Краткая инструкция, как заполучить планшетник, если денег нет, но очень хочется. 1. Зайти средь бела дня в торговый центр. 2. Взять со стеллажа вожделенный гаджет. 3. Быстро уйти.

Именно так и поступила 34-летняя жительница Калининграда, намедни посетившая один из супермаркетов на Московском проспекте. Странное дело - торговый представитель почему-то не смирился с неполучением 32 тысяч рублей за унесенный товар и накатал заявление в полицию! Ну а та уже по записям видеокамер наблюджения «вычислила» подозреваемую и нагрянула к ней домой. Женщина добровольно выдала компьютер и теперь гадает: дадут ей на полную катушку – два года лишения свободы или скостят срок с учетом первой в жизни судимости?

Так что, если решите следовать вышеприведенной инструкции, не забывайте о действующем Уголовном кодексе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минздрав: Вакцина от гриппа появилась во всех больницах Калининградской области
1900 калининградцев написали «Большой этнографический диктант»
В Калининграде вор забрался в квартиру, но при этом разбудил хозяина
В Калининградской области заготовили почти 10 тысяч тонн песчано-соляной смеси
Мэрия Калининграда выделила 13 миллионов рублей на вырубку и обрезку деревьев
В Калининграде ввели в эксплуатацию второй энергоблок Прегольской ТЭС
В Калининграде отремонтируют сквер «Древо времени» на Нижнем озере
На Приморском кольце 81-летний пенсионер спровоцировал ДТП с пострадавшим
Военная автоинспекция проведет профилактические рейды на дорогах Калининградской области
В Калининграде по вине военных врачей умер призывник
В Калининграде пройдет игра КВН на Кубок губернатора
Останки погибшего в Восточной Пруссии советского бойца передали его родственникам
В «Храброво» у авиапассажира из Узбекистана отобрали 11 кг мяса
По факту гибели дайвера на калининградском побережье проводится доследственная проверка
На ул. Пролетарской запретят парковаться
В Калининграде бывшего пристава отправили в колонию за взятки и мошенничество
Калининградский Минсельхоз назвал лучшие сельхозкооперативы
В Калининграде в сквере напротив биржи выкопали взрослую сосну
В Янтарном в море утонул дайвер
Пьяного калининградца задержали за рулем угнанной машины
В Калининграде осуждены квартирные мошенники
8 тысяч калининградцев остаются без электричества из-за долгов
На Советском проспекте в Калининграде сбили пешехода
В Калининграде Московском проспекте «Мазда» на полном ходу врезалась в ограждение
В аэропорту «Храброво» перестали называть фамилии опаздывающих на рейс пассажиров
Старинный гидрант на улице Офицерской в Калининграде вернули на прежнее место