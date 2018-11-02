Калининградский Минсельхоз назвал лучшие сельхозкооперативы

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-02T13:18:56+03:00

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По итогам 2018 года, лучшими сельскохозяйственными кооперативами в Калининградской области признаны «Наш продукт» из Гурьевска и «Коляда» из Славска. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

- В кооперативе «Наш продукт» организовано хранение, товарная доработка и переработка сельхозпродукции. Стоимость реализованной продукции за девять месяцев года превысила 118 миллионов рублей, кроме того, в кооперативе создано 42 рабочих места, - отметили в Минсельхозе.

Кооператив «Коляда» производит мясную продукцию под собственной торговой маркой уже более 20 лет. Стоимость реализованной продукции за девять месяцев года составила более 164 миллионов рублей, в кооперативе создано 64 рабочих места.