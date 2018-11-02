В Калининграде бывшего пристава отправили в колонию за взятки и мошенничество

СЕГОДНЯ 13:30 2018-11-02T13:30:49+03:00

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В Калининграде за получение взяток и мошенничество осудили бывшего судебного пристава. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2016 году пристав-исполнитель Ленинградского района вместе со своим начальником получал взятки от должников, на имущество которых был наложен арест и которым был запрещен выезд за пределы РФ. Всего они получили 40 тысяч рублей.

Более того, ушлый пристав в течение года дважды получил по 100 тысяч рублей за снятие мер принудительного исполнения и окончание исполнительных производств. По факту, он не обладал достаточными полномочиями, так что его действия были квалифицированы как мошенничество.

В общей сложности, уже бывший сотрудник УФССП получил 4,5 года в колонии строгого режима.