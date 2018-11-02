2018-11-02T13:46:26+03:00
Происшествия

По факту гибели дайвера на калининградском побережье проводится доследственная проверка

Согласно предварительным выводам экспертов, 41-летний аквалангист неправильно рассчитал запас кислорода в баллоне
Игорь ОРЕХОВ
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Дайвер увлекся и не заметил, как в баллоне закончился кислород.Дайвер увлекся и не заметил, как в баллоне закончился кислород.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
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Стали известны некоторые подробности гибели дайвера в морен у поселка Янтарный. Сегодня утром тело 41-летнего мужчины было обнаружено в воде его товарищами по увлечению.

Как сообщили в региональном Управлении СКР, утром 2 ноября компания друзей-аквалангистов ныряла в акватории Балтийского моря. Когда один из них в оговоренное время обратно на берег не вышел, друзья организовали поиски и в результате сумели найти пропавшего – к сожалению, уже без признаков жизни.

- По предварительным данным, в баллоне закончился кислород, в результате чего, мужчина не смог подняться на поверхность, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - В настоящее время следствием завершен осмотр места происшествия, для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Светлогорский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по данному факту.

По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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