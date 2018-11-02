По факту гибели дайвера на калининградском побережье проводится доследственная проверка
Стали известны некоторые подробности гибели дайвера в морен у поселка Янтарный. Сегодня утром тело 41-летнего мужчины было обнаружено в воде его товарищами по увлечению.
Как сообщили в региональном Управлении СКР, утром 2 ноября компания друзей-аквалангистов ныряла в акватории Балтийского моря. Когда один из них в оговоренное время обратно на берег не вышел, друзья организовали поиски и в результате сумели найти пропавшего – к сожалению, уже без признаков жизни.
- По предварительным данным, в баллоне закончился кислород, в результате чего, мужчина не смог подняться на поверхность, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - В настоящее время следствием завершен осмотр места происшествия, для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Светлогорский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по данному факту.
По ее результатам будет принято процессуальное решение.