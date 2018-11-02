2018-11-02T15:42:49+03:00
Общество

Останки погибшего в Восточной Пруссии советского бойца передали его родственникам

Траурный митинг в честь солдата прошел в Прохоровке Белгородской области
Иван МАРКОВ
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Митинг в честь Тимофея СошенкоМитинг в честь Тимофея СошенкоФото: Администрация Прохоровского района
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В Белгородскую область привезли останки гвардии старшины Тимофея Леонтьевича Сошенко, погибшего 3 марта 1945 года в районе населенного пункта Цинтен в Восточной Пруссии. Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель калининградского поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов.

- Сошенко был похоронен в братской могиле поселка Корнево Багратионовского района, - говорит Хисамов, – но не был увековечен, и нигде не числился. В ходе раскопок, которые проводились в рамках проекта «Историческая память» и межрегиональной «Вахты Памяти-2018» активистами поисковых отрядов «Совесть» и «Победа», а также военно-патриотического отряда «Рысь» из республики Бурятия было эксгумировано более 70 человек. Тимофея Сошенко удалось опознать только по медали «За отвагу».

Об этих работах узнал внук героя, который добился передачи останков солдата на историческую родину. 31 октября он принял участие в траурном митинге, организованном в музее «Третье ратное поле России» в честь своего деда.

Известно, что похоронят бойца в эти выходные в поселке Большое Прохоровского района Белгородской области возле могилы его матери.

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