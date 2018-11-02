2018-11-02T14:05:08+03:00
Звезды

В Калининграде пройдет игра КВН на Кубок губернатора

Зрителей ждут в культурно-досуговом центре поселка Борисово
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в пятый раз состоится игра КВН на Кубок губернатора «Мы – россияне».

Шутить будут команды: «Пора по партам» (Светлый), «Кантиана» (Калининград), «Как развить в себе чувство юмора» (Москва), «ММ» (Сочи), «Прибалты» (Гусев), «Женская сборная факультета журналистики» (Москва).

Зрители увидят четыре традиционных конкурса: приветствие, разминка, биатлон и музыкальный номер.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, вход на игру по бесплатным пригласительным, которые можно получить в вузах и общественных организациях.

Игра, приуроченная к празднованию Дня народного единства, состоится в субботу, 3 ноября в культурно-досуговом центре поселка Борисово. Начало в 17:00.

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