В Калининграде по вине военных врачей умер призывник

СЕГОДНЯ 14:11 2018-11-02T14:11:11+03:00

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В Калининграде родственники погибшего при прохождении службы призывника взыскали с врачей компенсацию. Об этом сообщает перс-служба областного суда.

Мужчина проходил военную службу с лета 2013 года. Зимой 2014 года молодой человек почувствовал недомогание и обратился к врачу войсковой части. Через несколько дней его госпитализировали, затем он попал в реанимацию и умер.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что при оказании медпомощи в больнице были допущены дефекты, которые не позволили предотвратить развитие болезни на начальной стадии.

- В частности, дежурные врачи госпиталя не выполнили обязательный объем исследований и не произвели осмотр пациента, что привело к поздней диагностике основного заболевания. Между установленными дефектами оказания медицинской помощи и наступившими неблагоприятными последствиями имеется причинно-следственная связь, - отметили в пресс-службе суда.

Районный суд взыскал с госпиталя компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей и 60 тысяч рублей судебных расходов. Медучреждение подало апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение районного суда законным и обоснованным.