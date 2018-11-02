Военная автоинспекция проведет профилактические рейды на дорогах Калининградской области

СЕГОДНЯ 14:16 2018-11-02T14:16:35+03:00

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С 1 по 5 ноября в Калининградской области военная автоинспекция проводит профилактическую акцию по безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Рейды пройдут в местах проживания военнослужащих и на дорогах общего пользования.

- Представители ВАИ совместно с экипажами областной ГИБДД проведут совместные рейды, а также проведут занятия в соединениях и воинских частях. На занятиях анализируется аварийность с участием автотранспорта за первое полугодие 2018 года, характерные ДТП и причины их совершения, основные изменения в ПДД, а также ответственность за их нарушения, - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Кроме того, сотрудники ВАИ проверят знания ПДД военными водителями и военнослужащими, назначенными старшими машин для допуска их к исполнению служебных обязанностей.