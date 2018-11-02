На Приморском кольце 81-летний пенсионер спровоцировал ДТП с пострадавшим

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-02T14:21:02+03:00

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В четверг днем на Приморском кольце произошло ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на 7-м километре трассы. 81-летний пенсионер на «Хендае» не убедился в безопасности маневра и врезался в «Опель».

В результате столкновения находившаяся за рулем «Опеля» 42-летняя женщина получила травмы.