В Калининграде отремонтируют сквер «Древо времени» на Нижнем озере

СЕГОДНЯ 15:10 2018-11-02T15:10:58+03:00

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Администрация Калининграда объявила аукцион по выбору подрядчика для ремонта сквера «Древо времени» на улице Шевченко. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

Начальная цена контракта – 892 тыс рублей. За эти деньги подрядчик должен будет демонтировать старые урны и скамейки и установить новые. Всего будет установлено 8 скамеек и 16 бетонных урн.

Все работы по демонтажу и монтажу должны быть проведены в течение 10 дней после заключения контракта.