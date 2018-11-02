В Калининграде ввели в эксплуатацию второй энергоблок Прегольской ТЭС

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-02T15:19:47+03:00

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В Калинниграде на месяц раньше ввели в эксплуатацию второй энергоблок Прегольской ТЭС. Как сообащет пресс-служба «Интер РАО – Инжиниринг», заключение о соответствии объекта проектной документации выдал Ростехнадзор, также разрешение на ввод энергоблока выдало региональное агентство по градостроению.

Напомним, Прегольская ТЭС мощностью 454 МВт будет состоять из четырех парогазовых блоков. Строительство электростанции началось летом 2016 года.

Каждый энергоблок включает в себя газовую турбину типа 6F.03 производства ООО «Русские газовые турбины», генератор (НПО «Элсиб», г. Новосибирск), паровую турбину (ПАО «Силовые машины», г Калуга) и котёл-утилизатор (АО ЗиО «Подольский машиностроительный завод» г. Подольск, Московская область).