Мэрия Калининграда выделила 13 миллионов рублей на вырубку и обрезку деревьев

СЕГОДНЯ 15:31 2018-11-02T15:37:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Калининграда снова выделяет крупную сумму на вырубку городских деревьев. В этот раз речь идет о сумме в 13 000 000 рублей (извещение об этом появилось на сайте госзакупок).

В обосновании, подписанном руководителем контрактной службы Л.И. Комраковой, говорится, что работы по вырубке и обрезке, включая вывоз порубочных остатков, будут проведены в 2019 году.

В рамках этого контракта будет проведена валка деревьев мягколиственных и твердолиственных пород (за исключением тополя) с диаметром ствола до 36 см (320 кубических метров), диаметром ствола до 52 см (498 куб.м.), диаметром ствола до 80 см (720 куб.м.), и до 100 см (300 куб.м.). Кроме того, под рубку пойдут деревья пород липа, сосна, кедр и тополь с диаметром ствола до 300 мм (35 куб.м.), более 300 мм (180 куб.м.), также деревья пород дуб, бук, граб, клен и ясень диаметром ствола до 300 мм (35 куб.м.) и более 300 мм (245 куб.м.).

В контракт также входит корчевка пней деревьев различного диаметра (всего 180 штук) и вырубка самосевной древесно-кустарниковой растительности на площади 14683 квадратных метра.

Не обойдется и без обрезки деревьев. Так под «омолаживающую» обрезку попадет 23 дерева диаметром стволов до 32 см, под формовочную – 141 дерево, и под вырезку ветвей - 1099 дерева.