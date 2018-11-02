В Калининградской области заготовили почти 10 тысяч тонн песчано-соляной смеси

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-02T15:38:03+03:00

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В Калининградской области дорожные службы завершают подготовку к работе в зимний период. Как сообщил руководитель областного дорожного управления Геннадий Лейбович, уже закуплено более 4 тысяч тонн соли и заготовлено почти 10 тысяч тонн песчано-соляной смеси.

- Остальные противогололедные материалы будут приобретаться дорожными предприятиями по мере необходимости. Спецтехника, предназначенная для выполнения работ по зимнему содержанию дорог, оборудована системой спутникового мониторинга с использованием навигационной системы ГЛОНАСС, - добавил Лейбович.

Федеральные дороги в области будет очищать компания «ДЭП39», региональные дороги – четыре генеральных подрядчика, контракты с которыми заключены до середины 2021 года. Содержание муниципальных дорог и улиц выполняет более 30 предприятий.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по-прежнему в области есть проблема долгов муниципалитетов перед подрядчиками. В 2016 году задолженность составляла 38,5 млн рублей, в 2017 году – около 30 млн рублей, в текущем году – чуть более 8 млн рублей.