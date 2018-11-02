2018-11-02T16:04:13+03:00
Происшествия

В Калининграде вор забрался в квартиру, но при этом разбудил хозяина

Сбежавшего злоумышленника смогли установить и задержать сотрудники полиции
Игорь ОРЕХОВ
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Житель улицы Летней в Калининграде проснулся среди ночи от подозрительного шума в соседней комнате. Едва хозяин жилища появился в дверях, какая-то темная фигура метнулась к окну и выпрыгнула из него на улицу. Горожанин понял, что спугнул забравшегося к нему в квартиру, отжав стеклопакет, вора.

Без пяти минут потерпевший не поленился сообщить о произошедшем в полицию. Ну а уже сотрудники ОМВД России по Московскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в покушении на кражу.

- Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний безработный калининградец, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Конечно, покушение на кражу – еще не сама кража, так что, вряд ли рецидивисту грозить долгий срок. Но все равно обидно, когда осознаешь, что утратил квалификацию.

А ведь до пенсии теперь еще дальше, чем было еще совсем недавно!

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