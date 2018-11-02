1900 калининградцев написали «Большой этнографический диктант»

СЕГОДНЯ 16:33 2018-11-02T16:34:28+03:00

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В пятницу, 2 ноября, в Калининградской области в третий раз прошла международная акция «Большой этнографический диктант». В этом году диктант написали 1900 человек.

Как сообщает пресс-служба правительства, задания диктанта состояли из тридцати вопросов: двадцати общих и десяти региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта у участников было 45 минут. Максимально за выполнение всех заданий они могут получить 30 баллов.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок опубликуют на сайте www.miretno.ru 10 ноября. Индивидуальные результаты будут доступны 12 декабря.