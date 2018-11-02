2018-11-02T16:34:28+03:00
Общество

1900 калининградцев написали «Большой этнографический диктант»

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В пятницу, 2 ноября, в Калининградской области в третий раз прошла международная акция «Большой этнографический диктант». В этом году диктант написали 1900 человек.

Как сообщает пресс-служба правительства, задания диктанта состояли из тридцати вопросов: двадцати общих и десяти региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта у участников было 45 минут. Максимально за выполнение всех заданий они могут получить 30 баллов.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок опубликуют на сайте www.miretno.ru 10 ноября. Индивидуальные результаты будут доступны 12 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия: Ливневые коллекторы в Калининграде не чистились десятилетиями
В Калининграде на гендиректора агрофирмы завели дело за незаконное получение кредитов
Картину из собрания Калининградского музея изобразительных искусств выставят в московском «Манеже»
Калининградка поборется за корону в конкурсе «Краса студенчества России»
В Калининграде двум водителям грозит арест за отказ снять тонировку
В Калининградской области заключенные приняли участие в конкурсе православной живописи
Минздрав: Вакцина от гриппа появилась во всех больницах Калининградской области
В Калининграде вор забрался в квартиру, но при этом разбудил хозяина
В Калининградской области заготовили почти 10 тысяч тонн песчано-соляной смеси
Мэрия Калининграда выделила 13 миллионов рублей на вырубку и обрезку деревьев
В Калининграде ввели в эксплуатацию второй энергоблок Прегольской ТЭС
В Калининграде отремонтируют сквер «Древо времени» на Нижнем озере