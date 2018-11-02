Минздрав: Вакцина от гриппа появилась во всех больницах Калининградской области

СЕГОДНЯ 16:37 2018-11-02T16:40:12+03:00

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Во все лечебные учреждения Калининградской области поступила вакцина от гриппа, как для взрослых, так и для детей. Об этом сообащет пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

- Жители Калининграда и области, которые еще не прошли вакцинацию, могут обратиться в поликлинику по месту прикрепления, - сообщили в Минздраве.

В ведомстве напоминают об опасных осложнениях от гриппа и просят жителей области позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и пройти необходимую процедуру вакцинации.